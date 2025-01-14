  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Анисин об уходе Деанджело: «Поддерживаю решение СКА. Именно он ошибался чаще всего, постоянно привозил голы, не выполнял тренерское задание»
12

Анисин об уходе Деанджело: «Поддерживаю решение СКА. Именно он ошибался чаще всего, постоянно привозил голы, не выполнял тренерское задание»

Михаил Анисин высказался об уходе Энтони Деанджело из СКА.

– Как вы оцените результаты СКА в последних матчах?

– Мне нравится, как команда играет в атаке. В обороне все решают индивидуальные ошибки. Я имею в виду не только защитников, но и форвардов.

Если их убрать, результат будет совсем другой. Как играют молодые вратари, мне нравится. Не вижу риска в том, что на них делают ставку. 

– Поэтому расставание с Тони Деанджело выглядит логично, на ваш взгляд?

– Чаще всего ошибался именно Деанджело. При том, что человек набирал много очков, он постоянно привозил голы, не выполнял тренерское задание и хотел играть так, как ему хочется.

Но хоккей – командный вид спорта, личные желания должны быть на последнем месте, главное – командная цель, а потом уже все остальное.

Так что поддерживаю решение о расторжении контракта с этим защитником, – сказал обладатель Кубка Гагарина, тренер по развитию «СКА-Юниор» Михаил Анисин.

СКА расторг контракт с Деанджело – после конфликта с помощником Ротенберга и постоянных ошибок

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoСКА
logoКХЛ
logoМихаил Анисин
logoЭнтони Деанджело
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Филатов о Деанджело: «Топ-хоккеист по креативу в атаке. В обороне – катастрофа: играл безответственно, не стоит забывать про истерики, когда он хлопал бортами, ругался с судьями»
2сегодня, 19:51
Рабинер о СКА: «Потратили на Деанджело огромные деньги, перед плей-офф выгнали. Из-за фокусов Ротенберга нет опытного вратаря. «Зенит» должен быть благодарен судьбе, что у него нет Йозе Марино»
149сегодня, 18:39
Анисин о СКА: «Удивлен слухами об отставке Ротенберга. Команда играет в яркий, атакующий хоккей, забила больше всех в чемпионате»
19сегодня, 18:31
Рекомендуем
Главные новости
Сушинский об отставке Ротенберга: «Она вообще невозможна, думаю. Кто его снимет? Сам себя? Он сказал в каком-то интервью, что из СКА никуда не уйдет»
214 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» примет «Анахайм», «Тампа» сыграет с «Бостоном», «Питтсбург» – с «Сиэтлом», «Рейнджерс» против «Колорадо»
4137 минут назад
СКА заплатил Деанджело 14 млн рублей за расторжение контракта (Metaratings)
3143 минуты назад
Васильев о Ротенберге: «Ему казалось, что он готов быть главным тренером, результаты СКА этот тезис не подтверждают. Ничего страшного, сможет проявить себя в хоккее в другом качестве»
11сегодня, 20:16
Филатов о Деанджело: «Топ-хоккеист по креативу в атаке. В обороне – катастрофа: играл безответственно, не стоит забывать про истерики, когда он хлопал бортами, ругался с судьями»
2сегодня, 19:51
КХЛ. «Динамо» обыграло «Северсталь», «Авангард» победил «Куньлунь», «Амур» уступил «Ак Барсу»
107сегодня, 18:57
Малкин может сыграть за «Питтсбург» в матче с «Сиэтлом». Он пропустил 4 игры из-за травмы
1сегодня, 18:52
Рабинер о СКА: «Потратили на Деанджело огромные деньги, перед плей-офф выгнали. Из-за фокусов Ротенберга нет опытного вратаря. «Зенит» должен быть благодарен судьбе, что у него нет Йозе Марино»
149сегодня, 18:39
Анисин о СКА: «Удивлен слухами об отставке Ротенберга. Команда играет в яркий, атакующий хоккей, забила больше всех в чемпионате»
19сегодня, 18:31
Рябкин – 20-й в рейтинге драфта НХЛ-2025 от Крэйга Баттона, Шефер – 1-й, Фронделл – 2-й, Агафонов – 49-й
7сегодня, 18:25
Ко всем новостям
Последние новости
Ги Буше о травме Соловьева: «Перелом лицевой кости, ему сделали операцию. Потребуется время для восстановления»
29 минут назад
Козырев о 2:3 с «Динамо»: «Северсталь» могла спасти матч, в концовке были моменты. Сегодня была равная игра с сильным соперником, нам нужно добавлять в реализации»
252 минуты назад
Кудашов о 3:2 с «Северсталью»: «Рад, что «Динамо» показало умение добывать победу. Говорили с игроками, что не все матчи будут складываться, как мы хотим»
2сегодня, 20:31
Зубов о 6:4 с «Динамо» Минск: «Результатом «Лада» довольна, качеством игры – нет. Сегодня против нас выступала сборная Беларуси, девять легионеров»
сегодня, 20:03
Квартальнов о 4:6 с «Ладой»: «Все было против «Динамо» – отскоки, не наш день реально. Демченко у нас после травмы, он пропустил очень легкий первый гол»
сегодня, 19:41
Ги Буше: «Авангард» только начинает выглядеть так, как мне хотелось бы. У меня было лишь несколько недель, чтобы внедрить свои идеи»
6сегодня, 18:42
Мальцев о том, могут ли Ротенберга уволить, если СКА продолжит проигрывать: «Думаю, да. Свято место пусто не бывает!»
13сегодня, 16:59
Гавриков о питании: «Сильно жестких фриков в «Кингс» нет. Кто-то старается есть безглютеновые макароны, не ест соусы. У нас есть диетолог, он следит за нашим рационом»
сегодня, 16:34
Кравец о 2:3 с «Авангардом»: «1-й период не совсем удался, но во 2-м и 3-м мы где-то даже переигрывали соперника. Не хватило везенья на добиваниях, ничего страшного»
3сегодня, 16:27
Лукоянов перешел в жлобинский «Металлург»
сегодня, 15:39
Рекомендуем