Анисин об уходе Деанджело: «Поддерживаю решение СКА. Именно он ошибался чаще всего, постоянно привозил голы, не выполнял тренерское задание»
– Как вы оцените результаты СКА в последних матчах?
– Мне нравится, как команда играет в атаке. В обороне все решают индивидуальные ошибки. Я имею в виду не только защитников, но и форвардов.
Если их убрать, результат будет совсем другой. Как играют молодые вратари, мне нравится. Не вижу риска в том, что на них делают ставку.
– Поэтому расставание с Тони Деанджело выглядит логично, на ваш взгляд?
– Чаще всего ошибался именно Деанджело. При том, что человек набирал много очков, он постоянно привозил голы, не выполнял тренерское задание и хотел играть так, как ему хочется.
Но хоккей – командный вид спорта, личные желания должны быть на последнем месте, главное – командная цель, а потом уже все остальное.
Так что поддерживаю решение о расторжении контракта с этим защитником, – сказал обладатель Кубка Гагарина, тренер по развитию «СКА-Юниор» Михаил Анисин.
СКА расторг контракт с Деанджело – после конфликта с помощником Ротенберга и постоянных ошибок
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