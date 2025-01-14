Филатов о Деанджело: «Топ-хоккеист по креативу в атаке. В обороне – катастрофа: играл безответственно, не стоит забывать про истерики, когда он хлопал бортами, ругался с судьями»
«Двойственное впечатление от Деaнджело осталось. С одной стороны, очевидно, что его атакующие способности на очень высоком уровне, и статистика об этом говорит.
По тому качеству игры, которое он показывал в атаке, по креативу в большинстве, – это топовый хоккеист. Но невозможно защитнику играть только в атаке. То, что он показывал в обороне, это просто катастрофа.
Тут дело не только в количестве «привозов», индивидуальных ошибок, дело еще в том, что он играл безответственно и безразлично именно в защите.
Поэтому он точно не оправдал себя как топовый защитник. Не стоит забывать и про все его истерики, когда он хлопал бортами, ругался с судьями.
Вишенкой на торте стал открытый конфликт во время матча, когда спокойный и уравновешенный Евгений Корешков не выдержал и, так скажем, послал его.
Поэтому это вполне себе логичное завершение. Объявили, что он уезжает по семейным обстоятельствам, но я в это не верю», – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Никита Филатов.
СКА расторг контракт с Деанджело – после конфликта с помощником Ротенберга и постоянных ошибок
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