Малкин может сыграть за «Питтсбург» в матче с «Сиэтлом». Он пропустил 4 игры из-за травмы

Евгений Малкин может сыграть за «Питтсбург» против «Сиэтла».

Нападающий не играет с 6 января из-за повреждения верхней части тела. Он пропустил 4 игры.

Сегодня Малкин участвовал в утренней раскатке. Главный тренер «Питтсбурга » Майк Салливан сообщил, что решение об участии хоккеиста в матче против «Сиэтла» будет принято перед игрой.

«[Малкин] сегодня утром участвовал в полном объеме. Я ожидаю, что решение о нем будет принято перед игрой», – сказал Салливан.

В текущем сезоне на счету Евгения Малкина 32 (8+24) очка в 41 матче.