Малкин может сыграть за «Питтсбург» в матче с «Сиэтлом». Он пропустил 4 игры из-за травмы
Евгений Малкин может сыграть за «Питтсбург» против «Сиэтла».
Нападающий не играет с 6 января из-за повреждения верхней части тела. Он пропустил 4 игры.
Сегодня Малкин участвовал в утренней раскатке. Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан сообщил, что решение об участии хоккеиста в матче против «Сиэтла» будет принято перед игрой.
«[Малкин] сегодня утром участвовал в полном объеме. Я ожидаю, что решение о нем будет принято перед игрой», – сказал Салливан.
В текущем сезоне на счету Евгения Малкина 32 (8+24) очка в 41 матче.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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