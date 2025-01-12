«Питтсбург» поместил Малкина в список травмированных
«Питтсбург» поместил Евгения Малкина в список травмированных.
Нападающий не играет с 6 января из-за повреждения верхней части тела.
Ранее появилась информация о том, что у него травма руки.
В текущем сезоне на счету Евгения Малкина 32 (8+24) очка в 41 матче.
Также сообщается, что нападающий Филип Томазино был выведен из списка травмированных.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть «Питтсбурга»
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