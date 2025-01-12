«Питтсбург» поместил Малкина в список травмированных

«Питтсбург» поместил Евгения Малкина в список травмированных.

Нападающий не играет с 6 января из-за повреждения верхней части тела.

Ранее появилась информация о том, что у него травма руки.

В текущем сезоне на счету Евгения Малкина 32 (8+24) очка в 41 матче.

Также сообщается, что нападающий Филип Томазино был выведен из списка травмированных.