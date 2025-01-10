Кросби, Малкин, Летанг, Флери, Генцел и Гончар вошли в 1-ю сборную «Питтсбурга» за 25 лет, Лемье, Кессел и Куниц – во 2-ю
НХЛ продолжает публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Они состоят из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь. Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками.
Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную лиги первой четверти XXI века.
В символические сборные «Пингвинс» попали два россиянина – защитник Сергей Гончар и форвард Евгений Малкин. Оба вошли в первую команду.
Первая команда «Питтсбурга»
Нападающие: Сидни Кросби, Джейк Генцел, Евгений Малкин;
Защитники: Сергей Гончар, Крис Летанг;
Вратарь: Марк-Андре Флери.
Вторая команда «Питтсбурга»
Нападающие: Фил Кессел, Крис Куниц, Марио Лемье;
Защитники: Брайан Думулин, Брукс Орпик;
Вратарь: Мэтт Мюррей.
Примечание: в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.
В пятницу будут названы символические сборные «Виннипега» (экс-«Атланты»). Публикация сборных «Лос-Анджелеса» отложена.
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