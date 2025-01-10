Кросби, Малкин, Летанг, Флери, Генцел и Гончар вошли в 1-ю сборную «Питтсбурга» за 25 лет, Лемье, Кессел и Куниц – во 2-ю

Сидни Кросби и Евгений Малкин вошли в 1-ю сборную «Питтсбурга» за 25 лет.

НХЛ продолжает публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Они состоят из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь. Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками.

Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную лиги первой четверти XXI века.

В символические сборные «Пингвинс» попали два россиянина – защитник Сергей Гончар и форвард Евгений Малкин. Оба вошли в первую команду.

Первая команда «Питтсбурга»

Нападающие: Сидни Кросби , Джейк Генцел, Евгений Малкин ;

Защитники: Сергей Гончар, Крис Летанг ;

Вратарь: Марк-Андре Флери .

Вторая команда «Питтсбурга»

Нападающие: Фил Кессел, Крис Куниц, Марио Лемье;

Защитники: Брайан Думулин, Брукс Орпик;

Вратарь: Мэтт Мюррей.

Примечание: в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.

В пятницу будут названы символические сборные «Виннипега» (экс-«Атланты»). Публикация сборных «Лос-Анджелеса» отложена.