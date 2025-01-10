У Малкина травма руки. Он тренируется в контактном джерси (DK Pittsburgh Sports)
Евгений Малкин получил травму руки.
Об этом сообщает журналистка DK Pittsburgh Sports Тэйлор Хаазе.
Нападающий «Питтсбурга» пропустил 2 последних матча из-за повреждения верхней части тела.
Как соообщает Хаазе, в четверг после игры у Малкина был бандаж на левом запястье.
Отмечается, что хоккеист принимает участие в занятиях команды в контактном джерси.
В текущем сезоне на счету Евгения Малкина 32 (8+24) очка в 41 матче.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: DK Pittsburgh Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем