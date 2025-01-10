У Малкина травма руки. Он тренируется в контактном джерси (DK Pittsburgh Sports)

Евгений Малкин получил травму руки.

Об этом сообщает журналистка DK Pittsburgh Sports Тэйлор Хаазе.

Нападающий «Питтсбурга» пропустил 2 последних матча из-за повреждения верхней части тела.

Как соообщает Хаазе, в четверг после игры у Малкина был бандаж на левом запястье.

Отмечается, что хоккеист принимает участие в занятиях команды в контактном джерси.

В текущем сезоне на счету Евгения Малкина 32 (8+24) очка в 41 матче.