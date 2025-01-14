Артюхин о кричалке фанатов «Локомотива»: «Это нехорошо для КХЛ. Не важно, в адрес СКА или других команд. Болельщиков можно понять – это было на эмоциях, но надо себя контролировать»

Евгений Артюхин высказался о кричалке фанатов «Локомотива» в адрес СКА.

Вчера «Локомотив» обыграл СКА (4:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В третьем периоде болельщики команды скандировали «СКА – позор российского хоккея».

«Негативно отношусь к такому поведению болельщиков. Это нехорошо для нашей лиги или спорта в целом. Не важно, это в адрес СКА или других команд. Кому это нужно?

Не хотелось бы, чтобы переходили на личности. Понятно, что среди фанатов есть неприязнь к другим клубам, но все равно надо уважать соперников и зрителей, кто пришли на трибуны. Надо не переходить на оскорбление, а поддерживать свои команды.

Был уже такой момент со «Спартаком», клуб наказали, выводы сделали и такое большое не будут повторять. Думаю, так же будет и с Ярославлем.

Болельщиков можно понять – это было сделано на эмоциях, и матч был такой захватывающий. Но себя, конечно, надо контролировать», – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.

«Это идет вразрез с поручениями президента!» Ветераны СКА возмущены кричалкой про позор хоккея