Артюхин о кричалке фанатов «Локомотива»: «Это нехорошо для КХЛ. Не важно, в адрес СКА или других команд. Болельщиков можно понять – это было на эмоциях, но надо себя контролировать»
Вчера «Локомотив» обыграл СКА (4:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В третьем периоде болельщики команды скандировали «СКА – позор российского хоккея».
«Негативно отношусь к такому поведению болельщиков. Это нехорошо для нашей лиги или спорта в целом. Не важно, это в адрес СКА или других команд. Кому это нужно?
Не хотелось бы, чтобы переходили на личности. Понятно, что среди фанатов есть неприязнь к другим клубам, но все равно надо уважать соперников и зрителей, кто пришли на трибуны. Надо не переходить на оскорбление, а поддерживать свои команды.
Был уже такой момент со «Спартаком», клуб наказали, выводы сделали и такое большое не будут повторять. Думаю, так же будет и с Ярославлем.
Болельщиков можно понять – это было сделано на эмоциях, и матч был такой захватывающий. Но себя, конечно, надо контролировать», – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.
«Это идет вразрез с поручениями президента!» Ветераны СКА возмущены кричалкой про позор хоккея
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий