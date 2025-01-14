  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Артюхин о кричалке фанатов «Локомотива»: «Это нехорошо для КХЛ. Не важно, в адрес СКА или других команд. Болельщиков можно понять – это было на эмоциях, но надо себя контролировать»
8

Артюхин о кричалке фанатов «Локомотива»: «Это нехорошо для КХЛ. Не важно, в адрес СКА или других команд. Болельщиков можно понять – это было на эмоциях, но надо себя контролировать»

Евгений Артюхин высказался о кричалке фанатов «Локомотива» в адрес СКА.

Вчера «Локомотив» обыграл СКА (4:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В третьем периоде болельщики команды скандировали «СКА – позор российского хоккея».

«Негативно отношусь к такому поведению болельщиков. Это нехорошо для нашей лиги или спорта в целом. Не важно, это в адрес СКА или других команд. Кому это нужно?

Не хотелось бы, чтобы переходили на личности. Понятно, что среди фанатов есть неприязнь к другим клубам, но все равно надо уважать соперников и зрителей, кто пришли на трибуны. Надо не переходить на оскорбление, а поддерживать свои команды.

Был уже такой момент со «Спартаком», клуб наказали, выводы сделали и такое большое не будут повторять. Думаю, так же будет и с Ярославлем.

Болельщиков можно понять – это было сделано на эмоциях, и матч был такой захватывающий. Но себя, конечно, надо контролировать», – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.

«Это идет вразрез с поручениями президента!» Ветераны СКА возмущены кричалкой про позор хоккея

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoЛокомотив
logoСКА
болельщики
logoЕвгений Артюхин
logoКХЛ
logoСпартак
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Крикунов о Радулове: «Не знаю, повзрослеет ли он. Меня его поведение уже не удивляет»
16сегодня, 15:48
Радулов оштрафован за плевок в матче со СКА
37сегодня, 15:28
Терещенко о кричалке фанатов «Локомотива»: «Болельщики вправе выражать эмоции. Но СКА – серьезный клуб с амбициями и классными мастерами в составе. Их нужно уважать»
34сегодня, 14:39
Рекомендуем
Главные новости
Рябкин – 20-й в рейтинге драфта НХЛ-2025 от Крэйга Баттона, Шефер – 1-й, Фронделл – 2-й, Агафонов – 49-й
9 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» примет «Анахайм», «Тампа» сыграет с «Бостоном», «Питтсбург» – с «Сиэтлом», «Рейнджерс» против «Колорадо»
2818 минут назад
Филатов об обороне СКА: «Когда у тебя Никишин, Зайцев, Карпухин, а показатели удручающие, дело в системе. Все эти защитники не могли дружно разучиться играть»
1047 минут назад
Ги Буше о 3:2 с «Куньлунем»: «Не все матчи получаются как шедевры Пикассо. Сегодня была хорошая трудовая победа»
6сегодня, 17:30
КХЛ. «Динамо» играет с «Северсталью», «Авангард» победил «Куньлунь», «Амур» уступил «Ак Барсу»
97сегодня, 17:20Live
Хейнемана сбила машина. Форвард «Монреаля» выбыл на 3-4 недели из-за травмы верхней части тела
5сегодня, 17:18
Рабинер о СКА: «Потратили на Деанджело огромные деньги, перед плей-офф выгнали. Из-за фокусов Ротенберга нет опытного вратаря. «Зенит» должен быть благодарен судьбе, что у него нет Йозе Марино»
103сегодня, 17:02
«Авангард» выиграл 5-ю игру подряд. Команда Ги Буше прервала 7-матчевую победную серию «Куньлуня»
14сегодня, 16:09
Вячеслав Анисин: «Деанджело неплох в распасовке, но в обороне – полный ноль. Называю таких «ни украсть, ни покараулить». С таким игроком далеко не уедешь»
16сегодня, 15:58
Крикунов о Радулове: «Не знаю, повзрослеет ли он. Меня его поведение уже не удивляет»
16сегодня, 15:48
Ко всем новостям
Последние новости
Анисин о СКА: «Удивлен слухами об отставке Ротенберга. Команда играет в яркий, атакующий хоккей, забила больше всех в чемпионате»
3 минуты назад
Мальцев о том, могут ли Ротенберга уволить, если СКА продолжит проигрывать: «Думаю, да. Свято место пусто не бывает!»
12сегодня, 16:59
Гавриков о питании: «Сильно жестких фриков в «Кингс» нет. Кто-то старается есть безглютеновые макароны, не ест соусы. У нас есть диетолог, он следит за нашим рационом»
1сегодня, 16:34
Кравец о 2:3 с «Авангардом»: «1-й период не совсем удался, но во 2-м и 3-м мы где-то даже переигрывали соперника. Не хватило везенья на добиваниях, ничего страшного»
3сегодня, 16:27
Лукоянов перешел в жлобинский «Металлург»
сегодня, 15:39
Самойлов заработает в «Северстали» 19 млн рублей в сезоне-2025/26, 20 млн – в 2026/27 (Metaratings)
2сегодня, 14:51
Костюченок об 1:4 от «Ак Барса»: «Мы создавали моменты, но не реализовали – то в штангу, то в шнурок, то мимо. Обидно»
сегодня, 13:49
Бердин дебютирует за «Авангард» в матче с «Куньлунем». Вратарь еще не играл в этом сезоне из-за травмы
6сегодня, 12:57
Гатиятулин о 4:1 с «Амуром»: «Отмечу игру всех звеньев и командную победу. Хорошо двигались, выполняли тренерское задание, создавали моменты и реализовали их»
сегодня, 12:49
Артюхин о Деанджело: «Хоккеист уровня НХЛ, но играет как он хочет – не по заданию. Ощущение, что командный результат у него не на первом плане. Привозит из-за игровой дисциплины»
9сегодня, 11:50
Рекомендуем