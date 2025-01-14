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Радулов оштрафован за плевок в матче со СКА

Александр Радулов оштрафован за плевок в игре со СКА.

Спортивно-дисциплинарный рассмотрел эпизод матча Фонбет Чемпионата КХЛ между «Локомотивом» и СКА (4:3 ОТ).

Напомним, нападающий ярославцев Радулов получил 20 минут штрафа за плевок по окончании матча.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Локомотива» Александра Радулова по п.1.31. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», – сообщается на сайте КХЛ. 

Согласно соответствующей статье регламента на игрока накладывается штраф от 300 до 500 тысяч рублей.

Радулов заявил, что не плевал в судью в матче со СКА: «После сирены проехал мимо арбитра и посмотрел ему в глаза. Обидно читать такое в протоколе – у меня же дети, спросят, что папа делает»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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