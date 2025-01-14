Терещенко о кричалке фанатов «Локомотива»: «Болельщики вправе выражать эмоции. Но СКА – серьезный клуб с амбициями и классными мастерами в составе. Их нужно уважать»

Алексей Терещенко высказался о кричалке фанатов «Локомотива» в адрес СКА.

Вчера «Локомотив» обыграл СКА (4:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В третьем периоде болельщики команды скандировали «СКА – позор российского хоккея».

«Я не буду опускаться до подобной полемики. Болельщики вправе выражать свои эмоции.

Но СКА – это серьезный клуб с большими амбициями, с классными мастерами в составе. Их тоже нужно уважать, как и других соперников», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.