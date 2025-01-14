Терещенко о кричалке фанатов «Локомотива»: «Болельщики вправе выражать эмоции. Но СКА – серьезный клуб с амбициями и классными мастерами в составе. Их нужно уважать»
Алексей Терещенко высказался о кричалке фанатов «Локомотива» в адрес СКА.
Вчера «Локомотив» обыграл СКА (4:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В третьем периоде болельщики команды скандировали «СКА – позор российского хоккея».
«Я не буду опускаться до подобной полемики. Болельщики вправе выражать свои эмоции.
Но СКА – это серьезный клуб с большими амбициями, с классными мастерами в составе. Их тоже нужно уважать, как и других соперников», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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