Крикунов о Радулове: «Не знаю, повзрослеет ли он. Меня его поведение уже не удивляет»
Владимир Крикунов высказался о поведении форварда Александра Радулова.
Нападающий «Локомотива» получил 20 минут штрафа за плевок по окончании матча со СКА (4:3 ОТ).
«Не знаю, повзрослеет ли он, его надо спросить об этом.
Меня его поведение уже не удивляет», – заявил заслуженный тренер России Владимир Крикунов.
Радулов оштрафован за плевок в матче со СКА
Радулов заявил, что не плевал в судью в матче со СКА: «После сирены проехал мимо арбитра и посмотрел ему в глаза. Обидно читать такое в протоколе – у меня же дети, спросят, что папа делает»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
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