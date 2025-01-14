Крикунов о Радулове: «Не знаю, повзрослеет ли он. Меня его поведение уже не удивляет»

Владимир Крикунов высказался о поведении форварда Александра Радулова.

Нападающий «Локомотива » получил 20 минут штрафа за плевок по окончании матча со СКА (4:3 ОТ).

«Не знаю, повзрослеет ли он, его надо спросить об этом.

Меня его поведение уже не удивляет», – заявил заслуженный тренер России Владимир Крикунов.

Радулов оштрафован за плевок в матче со СКА

Радулов заявил, что не плевал в судью в матче со СКА: «После сирены проехал мимо арбитра и посмотрел ему в глаза. Обидно читать такое в протоколе – у меня же дети, спросят, что папа делает»