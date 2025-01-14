Вячеслав Анисин: «Деанджело неплох в распасовке, но в обороне – полный ноль. Называю таких «ни украсть, ни покараулить». С таким игроком далеко не уедешь»

Вячеслав Анисин высказался об уходе Энтони Деанджело из СКА.

«Согласен с решением тренерского штаба СКА расстаться с защитником Деанджело . Когда его звали в команду, все понимали его опыт игры в НХЛ и уровень.

Сначала он неплохо действовал в обороне, здорово помогал атаке. Но от игры к игре становилось все хуже и хуже. Пошли удаления. Команда играет вчетвером из-за его невыдержанности.

Да, он неплох в распасовке, но в обороне – полный ноль. Таких игроков я называю «ни украсть, ни покараулить». Постоянно обрезается, теряет своих игроков, бежит в атаку, когда ему вздумается.

С таким игроком далеко не уедешь», – сказал четырехкратный чемпион мира в составе сборной СССР Вячеслав Анисин .

СКА расторг контракт с Деанджело – после конфликта с помощником Ротенберга и постоянных ошибок