Вячеслав Анисин: «Деанджело неплох в распасовке, но в обороне – полный ноль. Называю таких «ни украсть, ни покараулить». С таким игроком далеко не уедешь»
Вячеслав Анисин высказался об уходе Энтони Деанджело из СКА.
«Согласен с решением тренерского штаба СКА расстаться с защитником Деанджело. Когда его звали в команду, все понимали его опыт игры в НХЛ и уровень.
Сначала он неплохо действовал в обороне, здорово помогал атаке. Но от игры к игре становилось все хуже и хуже. Пошли удаления. Команда играет вчетвером из-за его невыдержанности.
Да, он неплох в распасовке, но в обороне – полный ноль. Таких игроков я называю «ни украсть, ни покараулить». Постоянно обрезается, теряет своих игроков, бежит в атаку, когда ему вздумается.
С таким игроком далеко не уедешь», – сказал четырехкратный чемпион мира в составе сборной СССР Вячеслав Анисин.
СКА расторг контракт с Деанджело – после конфликта с помощником Ротенберга и постоянных ошибок
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем