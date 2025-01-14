Крикунов считает уход Деанджело потерей для СКА: «Очень полезно играл в атаке. В обороне – чуть посложнее. Но защитник квалифицированный. Жаль»
Владимир Крикунов высказался об уходе Энтони Деанджело из СКА.
Хоккеист покинул клуб по семейным обстоятельствам.
– Серьезная ли это потеря для КХЛ в целом?
– Думаю, да. Это хороший игрок. Жаль. Потеря ли для СКА? Конечно.
– Что скажете о выступлении Деанджело за СКА?
– Очень полезно играл в атаке. В обороне – чуть посложнее. Но такой квалифицированный защитник.
– Получается, он больше был полезен в атаке?
– Да, в нападении, в атаке он был хорош. У него бросок хороший, – заявил заслуженный тренер России Владимир Крикунов.
Энтони Деанджело провел 34 матча в Фонбет чемпионате КХЛ в этом сезоне и набрал 32 (6+26) очка при полезности «плюс 15».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт день за днем»
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