«Авангард» выиграл 5-ю игру подряд. Команда Ги Буше прервала 7-матчевую победную серию «Куньлуня»

«Авангард» выиграл 5-й матч подряд.

Команда тренера Ги Буше победила «Куньлунь » (3:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ , прервав 7-матчевую победную серию китайского клуба.

На данный момент омская команда занимает 6-е место в таблице Востока, набрав 49 очков в 44 играх.