«Авангард» выиграл 5-ю игру подряд. Команда Ги Буше прервала 7-матчевую победную серию «Куньлуня»
«Авангард» выиграл 5-й матч подряд.
Команда тренера Ги Буше победила «Куньлунь» (3:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ, прервав 7-матчевую победную серию китайского клуба.
На данный момент омская команда занимает 6-е место в таблице Востока, набрав 49 очков в 44 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем