Бердин дебютирует за «Авангард» в матче с «Куньлунем». Вратарь еще не играл в этом сезоне из-за травмы
Михаил Бердин дебютирует за «Авангард» в матче с «Куньлунем».
Вратарь будет защитать ворота команды в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
Напомним, Михаил Бердин подписал контракт с «Авангард» в межсезонье, но из-за травмы не провел ни одного матча за клуб.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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