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«Куньлунь» одержал 7-ю победу подряд, обновив клубный рекорд

«Куньлунь» одержал 7-ю победу подряд, обновив клубный рекорд в КХЛ.

Команда тренера Михаила Кравца обыграла «Ладу» (3:2 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Куньлунь» продлил победную серию до 7 игр и обновил клубный рекорд.

На данный момент китайский клуб занимает 9-е место в таблице Запада, набрав 44 очка после 44 игр.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал КХЛ
logoКуньлунь Ред Стар
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рекорды
logoМихаил Кравец
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