«Куньлунь» одержал 7-ю победу подряд, обновив клубный рекорд
«Куньлунь» одержал 7-ю победу подряд, обновив клубный рекорд в КХЛ.
Команда тренера Михаила Кравца обыграла «Ладу» (3:2 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Куньлунь» продлил победную серию до 7 игр и обновил клубный рекорд.
На данный момент китайский клуб занимает 9-е место в таблице Запада, набрав 44 очка после 44 игр.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал КХЛ
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