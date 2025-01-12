«Куньлунь» одержал 7-ю победу подряд, обновив клубный рекорд в КХЛ.

Команда тренера Михаила Кравца обыграла «Ладу» (3:2 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Куньлунь » продлил победную серию до 7 игр и обновил клубный рекорд.

На данный момент китайский клуб занимает 9-е место в таблице Запада, набрав 44 очка после 44 игр.