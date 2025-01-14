Потапов о Ги Буше в «Авангарде»: «Он по-своему «закрутил гайки», видна жесткая североамериканская хватка. Команда не играет в хоккей, она работает и дает результат»

Алексей Потапов высказался об игре «Авангарда» при тренере Ги Буше.

«Он по-своему «закрутил гайки», много ребят пришло в команду, и сейчас видна жесткая североамериканская хватка.

Сейчас команда не играет в хоккей, она работает и дает результат», – сказал экс-нападающий «Авангарда » Алексей Потапов .