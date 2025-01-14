Потапов о Ги Буше в «Авангарде»: «Он по-своему «закрутил гайки», видна жесткая североамериканская хватка. Команда не играет в хоккей, она работает и дает результат»
Алексей Потапов высказался об игре «Авангарда» при тренере Ги Буше.
«Он по-своему «закрутил гайки», много ребят пришло в команду, и сейчас видна жесткая североамериканская хватка.
Сейчас команда не играет в хоккей, она работает и дает результат», – сказал экс-нападающий «Авангарда» Алексей Потапов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем