Экс-генменеджер «Авангарда» Хабибулин о Бабаеве: «Он сам себя короновал, назвал себя королем среди агентов. Какой это король? Дутый! В его интервью большой словесный понос, пустая болтовня»

Рашид Хабибулин высказался про агента Шуми Бабаева.

«Бабаев в свое время проехался по Омску, по Казани, сейчас это «Спартак». И все проходит безнаказанно, а это приводит к вседозволенности.

А сейчас он сам себя короновал, назвал себя королем среди агентов . Какой это король, по большому счету? Дутый!

Я даже не осилил его последнее интервью, там большой словесный понос, пустая болтовня. У Бабаева есть поддержка среди журналистов, ему дают дорогу, он пользуется поддержкой некоторых руководителей клубов.

За счет игроков Шуми может делать определенные вещи, которые потом позволяют ему комфортно себя чувствовать. И он пытается сделать себе имидж правдоруба, который воюет и бьется за игроков. Но люди работающие в хоккее знают, кто это на самом деле.

Конечно, у него есть определенный талант, особенно это касается молодых игроков. Он их реально зомбирует. У него достаточно много хоккеистов, среди них есть и топовые для нашей лиги ребята. Он пытается работать в НХЛ и имеет там пару клиентов .

Ни один агент не делает столько скандальных заявлений. Есть ребята, которые ведут не меньше хороших игроков, чем Бабаев.

Но их не слышно и не видно, они молча работают. С ними приятно общаться и можно договариваться. Да, иногда договориться не получается. Но это не повод для оскорблений», – сказал бывший генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин.