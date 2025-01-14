Радулов заявил, что не плевал в судью в матче со СКА: «После сирены проехал мимо арбитра и посмотрел ему в глаза. Обидно читать такое в протоколе – у меня же дети, спросят, что папа делает»

Александр Радулов заявил, что не плевал в арбитра в матче против СКА.

«Локомотив» обыграл СКА (4:3 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Судьи наказали хоккеиста 20-минутным штрафом после завершения овертайма за плевок.

«Ни в кого я не плевал. После сирены проехал мимо арбитра и посмотрел ему в глаза. Но никуда не плевал.

Так что довольно обидно потом читать такое в протоколе. У меня же дети, спросят, что папа делает», – сказал нападающий «Локомотива» Александр Радулов.