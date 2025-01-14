Александр Радулов: «СКА играл креативнее моментами, но «Локомотив» им это позволял. Результат закономерен»

Александр Радулов прокомментировал победу над СКА.

«Локомотив»обыграл СКА (4:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«СКА моментами играл креативнее, но в то же время, думаю, мы им это позволяли. От этого и была такая плотная игра.

Думаю, что результат закономерен. У них тоже были хорошие моменты, где‑то вратарь нас подтащил», – сказал нападающий «Локомотива » Александр Радулов .

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