Самойлов заработает в «Северстали» 19 млн рублей в сезоне-2025/26, 20 млн – в 2026/27 (Metaratings)

Александр Самойлов заработает 19 млн рублей в «Северстали» в следующем сезоне.

26 декабря «Северсталь » подписала новый контракт с Самойловым до 2027 года.

Как сообщает Metaratings, в следующем сезоне голкипер заработает 19 млн рублей, в сезоне-2026/27 – 20 млн.

После переподписания контракта оклад игрока до конца текущего сезона составит 8 млн рублей.

В сезоне-2024/25 Александр Самойлов провел 24 матча, отражая в среднем 91,4% бросков при коэффициенте надежности 2,49.