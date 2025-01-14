Самойлов заработает в «Северстали» 19 млн рублей в сезоне-2025/26, 20 млн – в 2026/27 (Metaratings)
Александр Самойлов заработает 19 млн рублей в «Северстали» в следующем сезоне.
26 декабря «Северсталь» подписала новый контракт с Самойловым до 2027 года.
Как сообщает Metaratings, в следующем сезоне голкипер заработает 19 млн рублей, в сезоне-2026/27 – 20 млн.
После переподписания контракта оклад игрока до конца текущего сезона составит 8 млн рублей.
В сезоне-2024/25 Александр Самойлов провел 24 матча, отражая в среднем 91,4% бросков при коэффициенте надежности 2,49.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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