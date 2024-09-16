Козырев о 5:2 с «Металлургом»: «Северсталь» выполнила план на игру, здорово сыграла в концовке. Счет не отражает соотношение сил на поле»
– Тот план на игру, который мы составили, мы выполнили. Забили важные голы. Матч был тяжелый для нас. Здорово сыграли в концовке, концовку мы уже играли без атаки.
– Сегодня вы играли первым номером с чемпионом. Это была ваша установка или возникло стихийно в ходе игры?
– Это была установка. Это был план на игру. Мы его выполнили. Счет не отражает того соотношения сил, которое было на поле. Команда соперника здорово играла, Саша в нужный момент здорово подтащил.
– По третьему периоду – сами подсушили игру или так все сложилось, что «Металлург» тоже вроде как смирился с результатом?
– Я бы так не сказал. «Металлург» не смирился с результатом. Они пытались выровнять игру, спасти ее. Мы играли исключительно на результат. Чтобы не было провалов, попросили ребят сыграть четко, без ошибок.
– Сегодня Никита Коростелев сыграл великолепно. Пару слов о его игре.
– Конечно, он здорово сыграл. Забил две шайбы. Но я бы все-таки сказал, что сегодня была командная победа. Было видно, что играли друг за друга. Поэтому я выделю всю нашу команду.
– По физическому состоянию команды – ожидаете ли вы небольшой спад, либо же команда еще может добавить?
– Я об этом говорил. В этом году мы не можем ответить на этот вопрос, потому что подготовка была форсирована. Были введены новые правила и сейчас с точностью нельзя сказать, как и во что это все выльется. Увидим, – сказал главный тренер «Северстали».
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