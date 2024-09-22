Агент Черных: «Многие хоккеисты остались в «Северстали» из-за Козырева. Они получают огромное удовольствие от игры под его руководством»

Александр Черных отметил, что игроки получают удовольствие от работы с Козыревым.

– У игроков «Северстали », у которых заканчивались контракты после окончания сезона, были предложения по финансам больше, чем в Череповце. И многие остались в команде из-за главного тренера.

Они выбрали не контракты больше по деньгам в других клубах, а играть под руководством Андрея Козырева .

– Чем именно привлекает игроков работа с Козыревым?

– Все отмечают его профессиональные качества и его стратегию, которая максимально близка этому составу.

Если говорить про игроков нашего агентства, то Александр Самойлов показал в прошлом сезоне результат. Хорошую игру демонстрируют Кирилл Пилипенко и Данил Аймурзин , прогресс есть у Тимофея Давыдова, также Александр Скоренов подтверждает свой уровень.

Можно отметить и молодых игроков – Даниила Давыдова и Эмиля Пьянова. С кем из наших хоккеистов ни разговариваешь, они все говорят, что получают огромное удовольствие от игры под руководством Козырева. Это самое главное.

Немаловажно то, что, помимо результата, игра приносит удовольствие, – сказал хоккейный агент Александр Черных.