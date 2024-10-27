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«Северсталь» в 1000-м матче в КХЛ победила «Амур». Команда Козырева выиграла 4-ю игру подряд

«Северсталь» одержала победу в своей 1000-й игре в КХЛ.

Команда тренера Андрея Козырева обыграла «Амур» (3:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Вратарь Александр Самойлов сделал шатаут, отбив 31 бросок.

«Северсталь» выиграла четвертый матч подряд. На данный момент клуб занимает пятое место в таблице Запада, набрав 24 очка после 19 игр.

В следующей игре, 29 октября, команда встретится с минским «Динамо». 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал КХЛ
logoСеверсталь
logoАмур
logoАндрей Козырев
logoКХЛ
logoАлександр Самойлов
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