«Северсталь» в 1000-м матче в КХЛ победила «Амур». Команда Козырева выиграла 4-ю игру подряд
«Северсталь» одержала победу в своей 1000-й игре в КХЛ.
Команда тренера Андрея Козырева обыграла «Амур» (3:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Вратарь Александр Самойлов сделал шатаут, отбив 31 бросок.
«Северсталь» выиграла четвертый матч подряд. На данный момент клуб занимает пятое место в таблице Запада, набрав 24 очка после 19 игр.
В следующей игре, 29 октября, команда встретится с минским «Динамо».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал КХЛ
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