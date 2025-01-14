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  • Гатиятулин о 4:1 с «Амуром»: «Отмечу игру всех звеньев и командную победу. Хорошо двигались, выполняли тренерское задание, создавали моменты и реализовали их»
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Гатиятулин о 4:1 с «Амуром»: «Отмечу игру всех звеньев и командную победу. Хорошо двигались, выполняли тренерское задание, создавали моменты и реализовали их»

Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче с «Амуром» (4:1).

– Хороший матч. Нам было важно распределить нагрузку на все 60 минут, с этим ребята справились. Хорошо двигались, выполняли тренерское задание, создавали моменты и реализовали их.

Есть понимание, что «Амур» дома играет активно, в составе есть мастеровитые ребята, следовало не дать им шансов использовать свои сильные стороны. Отдельно хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку в Хабаровске – их было хорошо слышно.

– Эрик О’Делл не полетел с командой на выезд, есть вероятность, что он присоединится к команде позднее?

– Нет, в этой поездке его не будет. После поездки он должен работать с основной группой. Как только Эрик будет готов – введем его в состав. Рисковать не хотим, он нам нужен полностью готовым.

– Егор Коршков снова сыграл в центре нападения. Как во второй тройке решается вопрос с игрой на вбрасывании?

– Иногда меняем Егора Коршкова и Артема Галимова. При вбрасываниях обращаем внимание на детали, отрабатываем на тренировках этот компонент. Выправить можно только через работу, будем заниматься.

Важно, чтобы Егор приносил как можно больше пользы команде. Ищем варианты, на какой позиции ему это удастся лучше всего.

– Алексей Пустозеров забил в своей второй игре за «Ак Барс», насколько довольны его формой?

– Рад за Алексея, этот гол придаст ему еще больше уверенности. Когда мы его брали, то понимали, какого уровня этот игрок. Хорошо проявил себя в КХЛ, но давно не было практики. Гол прибавит ему уверенности.

Отмечу игру всех звеньев и командную победу.

– «Ак Барс» несколько раз накрывал «Амур» при выходе из зоны, как перестроили команду?

– Готовимся к каждой игре, хотим своими активными действиями в зоне атаки заставлять соперника ошибаться. Когда мы в хорошей физической форме – это удается.

Трудно на протяжении всего сезона так идти, но сегодня у нас получалось, особенно в первом периоде, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
logoАк Барс
logoАнвар Гатиятулин
logoКХЛ
logoАмур
logoЕгор Коршков
logoЭрик О′Делл
logoАртем Галимов
logoАлексей Пустозеров
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