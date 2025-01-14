«Ак Барс» выиграл 3-й матч подряд – 4:1 с «Амуром». Команда Гатиятулина идет 2-й на Востоке
«Ак Барс» продлил победную серию до трех матчей.
Команда тренера Анвара Гатиятулина обыграла «Амур» (4:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Прежде клуб из Татарстана победил «Салават Юлаев» (5:1) и «Барыс» (5:4 ОТ).
«Ак Барс» набрал 58 очков в 43 матчах и находится на второй позиции в турнирной таблице Восточной конференции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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