«Ак Барс» выиграл 3-й матч подряд – 4:1 с «Амуром». Команда Гатиятулина идет 2-й на Востоке

«Ак Барс» продлил победную серию до трех матчей.

Команда тренера Анвара Гатиятулина обыграла «Амур » (4:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

Прежде клуб из Татарстана победил «Салават Юлаев» (5:1) и «Барыс» (5:4 ОТ).

«Ак Барс » набрал 58 очков в 43 матчах и находится на второй позиции в турнирной таблице Восточной конференции.