Ротенберг о 7-м месте СКА на Западе: «Задача – выйти на 1-е. Главное – плей-офф. Идем к тому, что у нас будет дисциплина, без удалений. Будем побеждать в каждой игре»

Роман Ротенберг высказался о том, что СКА занимает 7-е место на Западе.

Команда уступила «Локомотиву » в овертайме со счетом 3:4.

На данный момент СКА занимает 7-е место в таблице Запада, набрав 55 очков после 44 игр.

– Сейчас команда находится на седьмом месте. Это как-то давит на вас или нет?

– Сколько там у нас? Два очка или четыре очка до второго места? Конечно, мы обязаны быть выше.

Главный тренер я третий год полный сезон – было первое место в регулярке, второе место. Сейчас не на своем месте находимся, но задача – выйти на первое место в регулярке, как можно выше забраться. И главное – плей-офф. Поэтому мы не форсируем.

Если честно, в предыдущих сезонах мы где-то форсировали восстановление игроков, хотели где-то как можно лучше сыграть каждую игру. И, конечно, мы обязаны в любом составе побеждать, но мы не будем сейчас форсировать того же Евгения Кузнецова , который получил сильный удар в голову, сотрясение.

Я уже об этом говорил – он может выйти и получить удар в голову вот в таких играх, где лужи крови в раздевалке. Но его еще раз ударят – и он вообще с хоккеем закончит. Поэтому надо каждого готовить на 100%.

И мы все видим, что команда бьется, у команды есть характер. Да, есть что улучшить в овертайме, есть индивидуальные ошибки.

Играть каждый с каждым не так сложно, на самом деле. Но это хоккей, ребята от большого желания у нас заигрываются в атаке, мы больше всех забили шайб в лиге. Но сейчас, я считаю, что мы делаем шаг за шагом – мы идем к тому, что у нас будет дисциплина в обороне и дисциплина игровая, без удалений.

И мы к этому придем, и мы будем побеждать в каждой игре. Вы это увидите, мы сделаем для этого все возможное, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.