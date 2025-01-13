Пресс набрал очки в 6-м матче подряд. У защитника «Металлурга» 3+27 в 44 играх сезона
Робин Пресс набрал очки в 6-м матче подряд.
Защитник «Металлурга» сделал передачу в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:2).
Всего на счету Робина Пресса теперь 30 (3+27) очков в 44 играх сезона-2024/25.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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