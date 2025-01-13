Пресс набрал очки в 6-м матче подряд. У защитника «Металлурга» 3+27 в 44 играх сезона

Робин Пресс набрал очки в 6-м матче подряд.

Защитник «Металлурга » сделал передачу в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:2).

Всего на счету Робина Пресса теперь 30 (3+27) очков в 44 играх сезона-2024/25.