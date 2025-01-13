Разин о бизнесе: «Нужно все контролировать самому. Работая в строительной сфере, я это ненавидел. Поэтому с удовольствием ушел в тренерство, потеряв в финансовом плане на первых порах»
– Время, когда вы занимались бизнесом, отбило желание возвращаться в эту сферу? Максим Сушинский, Игорь Ларионов и другие известные экс-хоккеисты закрепились в этом деле.
– И все они вернулись в хоккей. Хотя у того же Сушинского прибыльный бизнес, но все равно, уверен, он был бы не против вернуться в хоккей в любом качестве.
Бизнес отнимает много времени. Надо быть полностью погруженным во все процессы. Те, кто думает, что можно вложиться в бизнес и ждать прибыли, глубоко ошибаются.
Вам нужно все контролировать самому. Работая в строительной сфере, я старался все это делать. И это приносило определенный доход. Но мне это не нравилось, я это ненавидел.
Поэтому я с удовольствием ушел в тренерство, потеряв на первых порах в финансовом плане в десятки раз. Зато занялся делом, которое мне нравится.
– Какой совет вы бы дали себе 20-летнему?
– Не лезь в бизнес, оставайся в хоккее и не трать свое время на что-то другое, – сказал главный тренер «Металлурга».
Разин про 90-е: «Товарищ предлагал продавать машину из Германии: взял деньги и привез плохие. Выбивал из него деньги, избил его, а он оказался милиционером. Но меня быстро отпустили»
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