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Епанчинцев о 2:1 с «Нефтехимиком»: «Важность результата, груз ответственности давили, но парни справились. Было хорошее движение»

Вадим Епанчинцев подвел итоги матча с «Нефтехимиком» (2:1 ОТ).

«Нам пришлось преодолевать плотную оборону «Нефтехимика», мы понимали, что соперники будут играть на контратаках. Было хорошее движение, хотя мы опасались, что тяжелый выезд скажется. Важность результата, груз ответственности давили, но парни справились.

Лайпсику, чтобы сыграться с партнерами в большинстве, нужно время. Тренировок, как таковых, нет. Они все мастера, создавали возможности для броска, но передачами перекладывали ответственность друг на друга.

С возвращением Андреоффа из Канады первое звено взяло на себя роль лидеров, чего раньше не хватало. У Энди родился ребенок, это тоже окрыляет.

Ахияров в последнее время не попадает в состав по игровым причинам, а Гордеев выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки», – сказал главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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