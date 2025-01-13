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  • Александр Кожевников: «Спартак» в Ярославле проводил 12-й гостевой матч кряду, «Сибирь» поставили под расстрел. Жуткий календарь! Не понимаю, зачем командам устраивают такие «изнасилования»
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Александр Кожевников: «Спартак» в Ярославле проводил 12-й гостевой матч кряду, «Сибирь» поставили под расстрел. Жуткий календарь! Не понимаю, зачем командам устраивают такие «изнасилования»

Александр Кожевников раскритиковал календарь Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Вы видели календарь? В Питере и Ярославле «Спартак» проводил 11-й и 12-й гостевой матчи кряду. И эта серия завершится только в понедельник в дерби с ЦСКА.

Понятно, что «Спартак» не летает так часто, как пару лет назад на такой же гостевой серии «Авангард». Но все равно это очень приличная нагрузка, которая неизбежно сказывается.

– Кто виноват?

– Тут большой вопрос к составителям календаря. Понятно, что в Москве – «елки», но не тринадцать же гостевых матчей кряду команде втыкать!

Ладно «Спартак», в Москве и области много автобусных матчей, дороги не самые тяжелые. А вы посмотрите, как в этом сезоне поставили под расстрел, например, «Сибирь».

– Как?

– Осенью эта команда мало играла, были недельные и полуторанедельные паузы. А сейчас – наоборот, перелет за перелетом, матч за матчем.

В конце декабря у «Сибири» было турне по Казахстану и Дальнему Востоку, а в первые дни нового года ее с востока сразу же отправили на запад. Жуткий календарь!

Смотрел матч в Минске, был уверен, что после перелета Астана – Владивосток – Хабаровск – Уфа – Нижнекамск – Нижний Новгород эта ветеранская команда остановится. Но нет – умудрилась взять одно очко у резвого, бегущего «Динамо», которое в плей-офф будет очень опасным соперником.

Не понимаю, зачем составители календаря устраивают командам такие «изнасилования». Тем более что в этом сезоне играем до июня – и есть время, чтобы спокойно и грамотно распределить матчи, – заявил двукратный олимпийский чемпион. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Russia-Hockey.ru
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