Гендиректор «Барыса»: «Создание КХЛ было поручением президента России. Решение о нашем участии было принято на правительственном уровне. Участвовать или нет – не нам решать»

Нурлан Оразбаев ответил на вопрос о том, покинет ли «Барыс» КХЛ.

«Создание КХЛ – это было поручение президента России. Они долгое время не могли выиграть чемпионат мира. Нужны были какие-то реформы. Было принято решение создать КХЛ.

А решение об участии «Барыса» в КХЛ было принято на правительственном уровне. Участвовать в КХЛ или не участвовать, не нам решать», – сказал генеральный директор «Барыса » Нурлан Оразбаев .

На данный момент клуб занимает 11-е место в таблице Востока, набрав 25 очков в 47 играх Фонбет Чемпионата КХЛ.