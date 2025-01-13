Гендиректор «Барыса»: «Создание КХЛ было поручением президента России. Решение о нашем участии было принято на правительственном уровне. Участвовать или нет – не нам решать»
Нурлан Оразбаев ответил на вопрос о том, покинет ли «Барыс» КХЛ.
«Создание КХЛ – это было поручение президента России. Они долгое время не могли выиграть чемпионат мира. Нужны были какие-то реформы. Было принято решение создать КХЛ.
А решение об участии «Барыса» в КХЛ было принято на правительственном уровне. Участвовать в КХЛ или не участвовать, не нам решать», – сказал генеральный директор «Барыса» Нурлан Оразбаев.
На данный момент клуб занимает 11-е место в таблице Востока, набрав 25 очков в 47 играх Фонбет Чемпионата КХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Шайба.kz
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