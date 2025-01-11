Камалов о переходе в «Металлург»: «Я еще не поднимал Кубок Гагарина, а это моя главная цель»

Никита Камалов высказался относительно перехода в «Металлург» из «Барыса».

– Расскажите, как состоялся ваш переход в «Металлург».

– Мне позвонил агент, сказал, что есть заинтересованность со стороны «Металлурга».

Он спросил, интересно ли мне это. Ответил, что интересно. Я еще не поднимал Кубок Гагарина , а это моя главная цель. Больше никаких вводных не слышал.

Потом только сам узнал, что это все решилось через расторжение контракта. «Барыс» пошел навстречу. Спасибо агенту. И спасибо клубу из Астаны за понимание.

– Успели привыкнуть к требованиям тренерского штаба «Металлурга»? Насколько система Разина отличается от тех, что у вас были ранее?

– Я еще в процессе адаптации. Пытаюсь впитывать как губка всю информацию.

Постепенно привыкаю к новым вводным. Мне это интересно. С горящими глазами на это смотрю, пытаюсь как можно быстрее понять. Надеюсь, что все получится.

– Переход в чемпионский клуб – это?

– Это только положительные эмоции!

Приятно переходить в команду, которая является действующим обладателем Кубка Гагарина. Нужно оправдывать это доверие, – сказал защитник «Металлурга » Никита Камалов .