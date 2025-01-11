Мамбеталиев после 4:5 с «Ак Барсом»: «В концовке «Барыса» немного не хватило, сами себе привезли гол. Шансы попасть в плей-офф всегда есть, ребята бьются, притираются потихоньку»

Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев подвел итоги игры с «Ак Барсом».

Казахстанский клуб потерпел поражение в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:5 ОТ.

«Предупреждали, что команда мощная, хорошо играет в большинстве, на пятаке. Где-то потерпели, забили. В концовке немного не хватило нас. Ребята были настроены, не опустили руки после обидного поражения в Тольятти.

С «Ладой» всю игру вели, по броскам, по игре и в концовке сами себе привезли гол. Сегодня ребята играли с хорошей самоотдачей. Есть ошибки, есть что подправить.

Не сказал бы, что потеряли концентрацию в концовке. Такое бывает, хочешь как лучше сыграть, а получается, что сами себе привезли гол. Нужно было в средней зоне держать шайбу, не выбрасывать.

Эти моменты привели к тому, что игра была в нашей зоне, хотя спокойно могли держать в зоне соперника шайбу», – сказал главный тренер «Барыса».

Также Галым Мамбеталиев ответил на вопрос о мотивации игроков казахстанского клуба после 10 поражений подряд.

«Шансы попасть в плей-офф всегда есть. Нужно играть каждый матч на победу, где-то у нас получается, где-то – нет. Мы каждый матч стараемся, ребята стараются. Если бы не старались, то ребята бы не бились. А видно, как бьются.

Потихоньку игроки притираются друг к другу, много молодых играет в составе, и сегодня тоже двое ребят было заиграно, два периода сыграли, потихонечку вливаются. Раздевалка у нас дружная, ребята поддерживают друг друга», – сказал Мамбеталиев.