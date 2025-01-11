Гатиятулин о 5:4 с «Барысом»: «Для «Ак Барса» матч сложился по худшему сценарию – в 1-м периоде не забили, во 2-м пропустили два. Игра показала, что за неправильные решения соперник наказывает»
Казанский клуб одержал победу в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 5:4 ОТ.
«Проявили характер. Понимали, что придется взламывать оборону соперника. Для нас матч сложился по худшему сценарию. В первом периоде не забили, во втором пропустили два гола.
Здорово, что правильно среагировали, быстро сравняли. Затем – ошибка в своей зоне, но молодцы, что не бросили играть. Спасибо болельщикам, которые поддерживали от начала до конца.
Эмоциональный был прошлый матч, но был день отдыха, день на подготовку. Вопрос в реализации моментов. Забили бы – сопернику пришлось бы раскрываться.
Мы помним нашу игру в Астане. Матч для нас складывался тогда непросто. Соперник плотно играл в обороне, вратарь подчищал их ошибки. Не сказал бы, что в лиге есть слабые команды, у каждого соперника есть свои сильные стороны.
Каждый матч – новая история, и каждый матч мы разбираем ошибки и говорим о них ребятам. Хоккей – быстрая игра, и нужно принимать быстрые решения. Этот матч показал, что за неправильные решения соперник наказывает.
Ребята и сами понимают, где нужно прибавить, где упростить игру», – сказал главный тренер «Ак Барса».
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