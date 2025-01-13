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Свечников забил «Анахайму», набрав очки в 5-м матче кряду. У него 15+17 в 44 играх

Андрей Свечников реализовал большинство в матче с «Анахаймом» (2:3 ОТ).

Форвард «Каролины» набрал 32-е (15+17) очко в текущем чемпионате НХЛ, продлив результативную серию (3+2) до 5 игр. Всего в сезоне он провел 44 матча.

Сегодня за 16:58 (3:07 – в большинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, 4 силовых приема, полезность – «0».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
logoАндрей Свечников
logoНХЛ
logoКаролина
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