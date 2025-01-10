Свечников сделал передачу в матче с «Торонто». У него 30 очков в 42 играх в сезоне

Андрей Свечников сделал передачу в матче с «Торонто».

Форвард «Каролины» ассистировал Джордану Стаалу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Лифс» (6:3).

В активе 24-летнего россиянина стало 30 (13+17) очков в 42 играх при полезности «минус 4».

Сегодня Свечников (15:13, 4:17 – в большинстве, «+2») остался без бросков по воротам и допустил 2 потери.