Свечников сделал передачу в матче с «Торонто». У него 30 очков в 42 играх в сезоне
Андрей Свечников сделал передачу в матче с «Торонто».
Форвард «Каролины» ассистировал Джордану Стаалу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Лифс» (6:3).
В активе 24-летнего россиянина стало 30 (13+17) очков в 42 играх при полезности «минус 4».
Сегодня Свечников (15:13, 4:17 – в большинстве, «+2») остался без бросков по воротам и допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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