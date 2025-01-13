Дадонов набрал 1+1 в матче с «Оттавой». У него 22 очка в 42 играх
Евгений Дадонов набрал 2 (1+1) очка в матче с «Оттавой» (2:3).
Всего в 42 играх текущего чемпионата НХЛ на счету форварда «Далласа» 22 (12+10) балла.
Сегодня за 13:38 (2:03 – в большинстве) у россиянина 1 бросок в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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