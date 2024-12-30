Дадонов забил «Чикаго», набрав 1+1 во 2-м матче подряд. У него 10+6 в 35 играх в сезоне при полезности «+9»

Евгений Дадонов забил «Чикаго», набрав 1+1 во 2-м матче подряд.

Форвард «Далласа » забросил шайбу и сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Блэкхокс» (5:1).

На счету 35-летнего россиянина стало 16 (10+6) очков в 35 играх в сезоне при полезности «+9».

Сегодня Дадонов (15:29, 4:53 – в большинстве, «+2») отметился 4 бросками в створ и допустил 2 потери.