Серавалли о «Детройте»: «Подписание Тарасенко на 2 года – это не то, что было нужно. Все сводится к защите, состав просто недостаточно хорош»
Команда идет на 14-м месте в Восточной конференции, набрав 34 очка за 37 матчей. Ранее «Ред Уингс» поменяли тренера. Клуб возглавил Тодд Маклеллан.
«Не знаю, будет ли Стив Айзерман выглядеть хорошим или плохим парнем в конце, но этот состав просто недостаточно хорош. Не думаю, что можно получить от этой команды что-то большее, чем то, что у них есть сейчас.
Прошлым летом у них была возможность сделать все немного по-другому: подписание Владимира Тарасенко на два года – это не то, что нужно было команде.
Все сводится к защите – у вас играют Чиарот, Петри и Холл. Это не работает, и я считаю, что все сводится к неправильной оценке игроков со стороны руководства», – сказал инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.
Маклеллан об Овечкине: «Он стал лучше, чем год или два назад. Александр здорово поработал, чтобы зарядить «Вашингтон» энергией»
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