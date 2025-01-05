Тарасенко продлил безголевую серию до 15 игр. У него 3 передачи и «минус 9» на отрезке
Владимир Тарасенко продлил безголевую серию до 15 игр.
Форвард «Детройта» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:2).
В текущем сезоне у 33-летнего россиянина 14 (4+10) очков в 38 играх при полезности «минус 9» и среднем времени на льду 14:36.
В последних 15 играх – 3 (0+3) балла при «минус 9». Сегодня Тарасенко (14:41, 1:00 – в большинстве, «0») отметился 1 броском в створ.
«Детройт» выиграл 4 матча из 5 после смены тренера и приблизился к зоне плей-офф. Рэймонд набрал 8 очков на отрезке, Ларкин, Кэйн и Дебринкет – по 7
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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