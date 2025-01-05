Тарасенко продлил безголевую серию до 15 игр. У него 3 передачи и «минус 9» на отрезке

Владимир Тарасенко продлил безголевую серию до 15 игр.

Форвард «Детройта » не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом » (4:2).

В текущем сезоне у 33-летнего россиянина 14 (4+10) очков в 38 играх при полезности «минус 9» и среднем времени на льду 14:36.

В последних 15 играх – 3 (0+3) балла при «минус 9». Сегодня Тарасенко (14:41, 1:00 – в большинстве, «0») отметился 1 броском в створ.

«Детройт» выиграл 4 матча из 5 после смены тренера и приблизился к зоне плей-офф. Рэймонд набрал 8 очков на отрезке, Ларкин, Кэйн и Дебринкет – по 7