Фетисов о СКА: «Надо, чтобы все команды выполняли задачи, которые стоят перед ними. Армейцы не исключение»
Вячеслав Фетисов рассказал, что мало следит за хоккеем в этом году.
– Как вам выступление СКА в этом сезоне?
– Надо, чтобы все команды выполняли задачи, которые стоят перед ними. СКА тут не исключение. Сезон в самом разгаре, а к розыгрышу Кубка Гагарина все готовятся по-разному.
– Сегодня есть команда КХЛ, стиль которой вас впечатляет?
– Я в этом году очень мало слежу за хоккеем. Поэтому мне будет не совсем правильно рассуждать на эти темы, – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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