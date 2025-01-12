Фетисов о СКА: «Надо, чтобы все команды выполняли задачи, которые стоят перед ними. Армейцы не исключение»

Вячеслав Фетисов рассказал, что мало следит за хоккеем в этом году.

– Как вам выступление СКА в этом сезоне?

– Надо, чтобы все команды выполняли задачи, которые стоят перед ними. СКА тут не исключение. Сезон в самом разгаре, а к розыгрышу Кубка Гагарина все готовятся по-разному.

– Сегодня есть команда КХЛ, стиль которой вас впечатляет?

– Я в этом году очень мало слежу за хоккеем. Поэтому мне будет не совсем правильно рассуждать на эти темы, – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.