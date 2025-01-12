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  • Виталий Давыдов: «СКА был обречен просесть после КПК, сборная на 70-80% была из игроков Питера. Но это история на 2-3 недели, к плей-офф клуб добавит»
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Виталий Давыдов: «СКА был обречен просесть после КПК, сборная на 70-80% была из игроков Питера. Но это история на 2-3 недели, к плей-офф клуб добавит»

Виталий Давыдов прокомментировал поражение СКА от «Динамо» (4:5).

– Веселенькая игра, обе команды показали хоккей высокого уровня, искали счастья не в обороне, а в нападении. Самое главное, не увидел «тяни-толкай», которым до сих пор грешат некоторые команды КХЛ

«Динамо» все-таки было ближе к победе – и решающий гол Гусева на последних секундах считаю закономерным. Все по делу.

– За счет чего родной клуб переиграл СКА?

– Было очень хорошее начало, первые минуты стали для «Динамо», возможно, лучшими в сезоне именно по рисунку игры. 

Затем СКА добавил, пошли «качели» и по игре, и по счету. Наша команда надежнее сыграла в обороне, функционально выдержала все 60 минут.

– О СКА этого не сказать?

– Мне нравится СКА, команда играет быстро, агрессивно, много молодежи. Но чувствовалось, что Санкт-Петербург выдерживает ритм из последних сил.

– Причина?

– Могу предположить, что после Кубка Первого канала, где были три ответственных матча за четыре дня, СКА был обречен просесть. Это неудивительно, сборная процентов на семьдесят-восемьдесят была составлена из игроков Питера.

Пока другие команды могли перевести дыхание и потренироваться, СКА получил двойную нагрузку – и с ней возобновил клубный чемпионат. Отсюда небольшой спад – может, не по набранным очкам, а по игре, форме.

В матче против «Динамо» в третьем периоде он чувствовался, в частности отсюда у гостей парад удалений.

Но, думаю, это не длительная история, на две-три недели, которые после Кубка Первого канала уже проходят. К плей-офф Санкт-Петербург добавит, в этом не сомневаюсь, – сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов.

СКА проиграл 4 из 9 матчей после паузы на КПК, пропустив 34 шайбы

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
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сборная России U25
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