Виталий Давыдов: «СКА был обречен просесть после КПК, сборная на 70-80% была из игроков Питера. Но это история на 2-3 недели, к плей-офф клуб добавит»
– Веселенькая игра, обе команды показали хоккей высокого уровня, искали счастья не в обороне, а в нападении. Самое главное, не увидел «тяни-толкай», которым до сих пор грешат некоторые команды КХЛ.
«Динамо» все-таки было ближе к победе – и решающий гол Гусева на последних секундах считаю закономерным. Все по делу.
– За счет чего родной клуб переиграл СКА?
– Было очень хорошее начало, первые минуты стали для «Динамо», возможно, лучшими в сезоне именно по рисунку игры.
Затем СКА добавил, пошли «качели» и по игре, и по счету. Наша команда надежнее сыграла в обороне, функционально выдержала все 60 минут.
– О СКА этого не сказать?
– Мне нравится СКА, команда играет быстро, агрессивно, много молодежи. Но чувствовалось, что Санкт-Петербург выдерживает ритм из последних сил.
– Причина?
– Могу предположить, что после Кубка Первого канала, где были три ответственных матча за четыре дня, СКА был обречен просесть. Это неудивительно, сборная процентов на семьдесят-восемьдесят была составлена из игроков Питера.
Пока другие команды могли перевести дыхание и потренироваться, СКА получил двойную нагрузку – и с ней возобновил клубный чемпионат. Отсюда небольшой спад – может, не по набранным очкам, а по игре, форме.
В матче против «Динамо» в третьем периоде он чувствовался, в частности отсюда у гостей парад удалений.
Но, думаю, это не длительная история, на две-три недели, которые после Кубка Первого канала уже проходят. К плей-офф Санкт-Петербург добавит, в этом не сомневаюсь, – сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов.
СКА проиграл 4 из 9 матчей после паузы на КПК, пропустив 34 шайбы
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