Василий Каменев о поражении СКА от «Динамо»: «Снова невынужденные удаления. Это бич армейцев, индивидуальные ошибки»
– С одной стороны, армейцев надо похвалить. После провального матча со «Спартаком», когда проиграли 0:5, боролись, забрасывали шайбы.
С другой – снова невынужденные удаления. Мы все время говорим о дисциплине, о том, что нельзя удаляться, но это происходит, причем в матче с «Динамо», у которого сильное большинство. Это бич СКА, индивидуальные ошибки.
– Как это получается? Игроки СКА нарушают правила по неряшливости, или их заставляют фолить соперники?
– По разным причинам может случаться. Кто-то хочет проявить себя, его захлестывает атмосфера игры, он идет на крайние меры. А кто-то по расхлябанности хватает две минуты, не понимает важности момента.
Бывает, нарушаешь правила, сам того не желая – нечаянно. Но это потом никого не волнует, потому что команда пропускает гол.
И такие оплошности могут решить не только судьбу игры чемпионата КХЛ, как было сейчас, но и более важной дуэли в плей-офф Кубка Гагарина, – сказал бывший игрок СКА, бронзовый призер чемпионата СССР Василий Каменев.
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