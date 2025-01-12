Василий Каменев о поражении СКА от «Динамо»: «Снова невынужденные удаления. Это бич армейцев, индивидуальные ошибки»

Василий Каменев прокомментировал поражение СКА от «Динамо» (4:5).

– С одной стороны, армейцев надо похвалить. После провального матча со «Спартаком», когда проиграли 0:5, боролись, забрасывали шайбы.

С другой – снова невынужденные удаления. Мы все время говорим о дисциплине, о том, что нельзя удаляться, но это происходит, причем в матче с «Динамо », у которого сильное большинство. Это бич СКА, индивидуальные ошибки.

– Как это получается? Игроки СКА нарушают правила по неряшливости, или их заставляют фолить соперники?

– По разным причинам может случаться. Кто-то хочет проявить себя, его захлестывает атмосфера игры, он идет на крайние меры. А кто-то по расхлябанности хватает две минуты, не понимает важности момента.

Бывает, нарушаешь правила, сам того не желая – нечаянно. Но это потом никого не волнует, потому что команда пропускает гол.

И такие оплошности могут решить не только судьбу игры чемпионата КХЛ , как было сейчас, но и более важной дуэли в плей-офф Кубка Гагарина, – сказал бывший игрок СКА, бронзовый призер чемпионата СССР Василий Каменев.