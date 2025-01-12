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Депутат Журова: «Овечкин не побьет рекорд Гретцки, только если ему ноги переломают соперники. Желаю Саше быть бдительным на площадке»

Светлана Журова высказалась о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (873 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Для НХЛ гонка Овечкина за рекордом Гретцки очень выгодна. Внимание всего мира сейчас приковано к НХЛ и к этой погоне. Поэтому лига сама дополнительно подогревает интерес, установила счетчик голов Овечкина на сайте.

Рекорд Овечкина – это большая имиджевая история для НХЛ, за счет нее лига привлекает больше рекламодателей, болельщиков. Такой сытный куш они не будут терять.

Овечкин уже точно побьет рекорд Гретцки. Этого не случится, если только, не дай бог, ему ноги переломают соперники. Мы знаем подобные случаи с фигуристками в Америке.

Желаю Саше Овечкину здоровья и быть бдительным на площадке», – заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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Политика
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