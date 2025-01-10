На сайте НХЛ запустили счетчик с числом шайб, оставшихся Овечкину до рекорда
На сайте НХЛ запустили счетчик с числом шайб, оставшихся Овечкину до рекорда.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории лиги (872 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
На главной странице сайта НХЛ запустили счетчик, который показывает, сколько шайб нужно забросить Александру Овечкину, чтобы побить рекорд.
На данный момент на счетчике значится число 23.
Если нажать на баннер с счетчиком, откроется раздел, посвященный Овечкину и его погоне за рекордом.
Фото: скриншот сайта НХЛ
НХЛ планирует остановить матч, в котором Овечкин побьет рекорд, и провести церемонию с участием Гретцки и Беттмэна (Daily Faceoff)
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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