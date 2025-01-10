На сайте НХЛ запустили счетчик с числом шайб, оставшихся Овечкину до рекорда.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории лиги (872 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

На главной странице сайта НХЛ запустили счетчик, который показывает, сколько шайб нужно забросить Александру Овечкину , чтобы побить рекорд.

На данный момент на счетчике значится число 23.

Если нажать на баннер с счетчиком, откроется раздел, посвященный Овечкину и его погоне за рекордом.

Фото: скриншот сайта НХЛ

НХЛ планирует остановить матч, в котором Овечкин побьет рекорд, и провести церемонию с участием Гретцки и Беттмэна (Daily Faceoff)