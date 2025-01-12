Овечкин разделил 12-е место в истории НХЛ по очкам в большинстве с Лидстремом
Александр Овечкин вышел на 12-е место в истории НХЛ по очкам в большинстве.
Нападающий «Вашингтона» набрал 2 (1+1) балла в матче против «Нэшвилла» (4:1).
Во втором периоде Александр Овечкин ассистировал Тому Уилсону, реализовавшему численное преимущество «Кэпиталс».
Теперь на счету россиянина 590 (317+273) очков в большинстве в НХЛ.
Он повторил достижение Никласа Лидстрема (590 баллов), разделив с ним 12-е место в истории лиги по очкам в большинстве.
11-е место занимает Стив Айзерман (595). В тройку лидеров входят Рон Фрэнсис (727), Рэй Бурк (761) и Уэйн Гретцки (890).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба «Вашингтона»
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