Депутат Свищев: «Предстоящий рекорд Овечкина – это победа и самого Александра, его семьи, российского хоккея и всей нашей страны. Он уже национальный герой Вашингтона»

Депутат Дмитрий Свищев высказался об Александре Овечкине.

Капитан «Вашингтона» ранее забросил 873‑ю шайбу в НХЛ. Ему нужно забить 22 шайбы, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки.

«Предстоящий рекорд Овечкина – это историческое событие. Все понимают, что Александр стоит в шаге от того, чтобы побить достижение Гретцки, как бы кому-то этого не хотелось. Овечкин на долгие годы станет недосягаемым хоккеистом в мире и теперь уже он будет ориентиром для других, все будут хотеть побить рекорд Овечкина.

Это победа и самого Овечкина, его семьи, всего российского хоккея и всей нашей страны. Александр уже является национальным героем Вашингтона. Когда еще такое могло произойти? Россиянин – национальный герой столицы США. Это грандиозное событие. Такие спортсмены, как Овечкин, являются проводниками дружбы между Россией и США», – сказал депутат Государственной думы.