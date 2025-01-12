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Назаров назвал мужественным поступком гол Овечкина после заблокированного им броска: «Можно поставить всем в пример»

Андрей Назаров высоко отозвался об игре Александра Овечкина.

Тренер назвал мужественным поступком гол капитана «Вашингтона» после заблокированного им броска в конце игры с «Нэшвиллом» (4:1).

«Накануне в КХЛ было много интересных матчей, зрители снова увидели большое количество заброшенных шайб. Для болельщиков это хорошо, но у тренеров такие вещи вызывают беспокойство.

Кто-то ругает вратарей, однако они здесь ни при чем. Жаль, что некоторые хоккеисты в лиге не хотят блокировать шайбу. На пальцах можно пересчитать игроков, готовых это сделать. Это бросается в глаза. Хоккей «пять на пять» начинает напоминать хоккей «три на три»: без силовых приемов, выше колена не бросаем.

Всем в пример можно поставить Александра Овечкина. Человек вышел на лед после травмы, но в концовке матча с «Нэшвиллом» при счете 3:1 в пользу своей команды заблокировал бросок, после чего сам убежал на ворота и забил гол. Мужественный поступок, сыгравший на пользу всего коллектива. Молодежи есть чему поучиться у Александра. До рекорда Уэйна Гретцки все ближе», – сказал Назаров.

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoАлександр Овечкин
logoАндрей Назаров
logoУэйн Гретцки
logoВашингтон
logoНХЛ
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