  • Педан о 8-м месте СКА на Западе: «Надо вылезать из этой ямы всем вместе. Важен каждый матч, надо выигрывать»
Педан о 8-м месте СКА на Западе: «Надо вылезать из этой ямы всем вместе. Важен каждый матч, надо выигрывать»

Андрей Педан оценил результаты СКА на старте сезона FONBET КХЛ.

Армейцы занимают восьмое место в Западной конференции, набрав 16 очков за 15 игр.

– СКА на восьмом месте, команду преследуют неудачные результаты. Что скажете об этой ситуации?

– Надо вылезать из этой ямы всем вместе, и все.

– Давление испытываете?

– Надо выигрывать, что мы и будем делать.

– Следующий матч с «Локомотивом» станет испытанием?

– Каждый матч важен. Каждый матч главный, поэтому без разницы, кто соперник – надо выходить и играть в хоккей, – сказал защитник СКА Андрей Педан.

Игорь Ларионов: «СКА пытается найти лидеров – они могут подстегнуть и повести за собой. Майкл Джордан мог сделать лучше всю пятерку»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
