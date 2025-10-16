Педан о 8-м месте СКА на Западе: «Надо вылезать из этой ямы всем вместе. Важен каждый матч, надо выигрывать»
Андрей Педан оценил результаты СКА на старте сезона FONBET КХЛ.
Армейцы занимают восьмое место в Западной конференции, набрав 16 очков за 15 игр.
– СКА на восьмом месте, команду преследуют неудачные результаты. Что скажете об этой ситуации?
– Надо вылезать из этой ямы всем вместе, и все.
– Давление испытываете?
– Надо выигрывать, что мы и будем делать.
– Следующий матч с «Локомотивом» станет испытанием?
– Каждый матч важен. Каждый матч главный, поэтому без разницы, кто соперник – надо выходить и играть в хоккей, – сказал защитник СКА Андрей Педан.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
