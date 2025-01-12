Агент Кузнецова: «Может, какое-то чудо поможет Жене вернуться на лед раньше запланированного срока»
Шуми Бабаев рассказал о восстановлении Евгения Кузнецова после травмы.
Форвард СКА получил сотрясение мозга во время матча в конце декабря.
«В клубе разработали программу восстановления, Женя обязательно вернется на лед. Посмотрим, в клубе врачи иногда творят чудеса.
Может быть, какое-то чудо поможет Евгению выйти на лед раньше запланированного срока. Пока давать прогнозы трудно, об этом могут говорить только врачи», — сказал агент форварда СКА.
В этом сезоне 32-летний хоккеист набрал 33 (10+23) очка в 32 встречах.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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